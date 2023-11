Gardons le sourire !. Album 2023

L'année 2023 ne nous aura rien épargné : crise de l'énergie, bagarres politiques, guerre en Ukraine ou encore les tensions aux quatre coins du globe. On pensait avoir tout vu, mais les surprises du destin semblent encore bien nombreuses ! Heureusement, grâce à cet album 2023 des Humeurs d'Oli, vous pourrez reparcourir l'année de façon humoristique et décalée au travers des meilleurs dessins d'Oli ! Allez, ça ne peut qu'aller mieux, il faut aller de l'avant ! Et sinon... GARDONS LE SOURIRE !