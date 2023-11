Prier 15 jours avec Marie Pila. Cofondatrice de l'institut Notre-Dame de Vie

"Demandez de l'amour sans vous lasser" , encourageait Marie Pila au soir de son existence, en 1974, alors qu'elle s'apprêtait à fêter l'assomption de la Vierge Marie dans la famille spirituelle de Notre-Dame de Vie, institut carmélitain auquel elle a consacré sa vie, auprès du P. Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus. Marie Pila se présentait alors les mains vides, pour demander encore de l'amour à celui qui l'a fait grandir dans la foi, afin de pouvoir le donner en retour. Donner, c'est vivre, c'est aimer ! C'est la joie de toute sa vie, ce qui la caractérise. Aimer en vérité, d'un amour gratuit, universel. C'est une disposition de fond qui appelle à la conversion constante du coeur et laisse toute sa place à la miséricorde. Ce trésor d'amour infini, Marie Pila nous invite à le contempler à sa source pour en accueillir l'onction dans notre vie ordinaire, comme un serviteur inutile à qui tout est donné par grâce et qui ne réclame rien de lui-même. Véronique Grollier, docteur ès lettres, a découvert la spiritualité du Carmel à travers les saints et deux grands témoins du xxe siècle : le P. Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus et Marie Pila. Elle est l'auteure de deux autres livres dans cette collection.