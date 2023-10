Dictionnaire insolite des îles

L'île est souvent regardée comme une plage, mais avant les touristes, tous les proscrits du monde ont été envoyés contre leur gré sur ces terres insulaires, dans les léproseries, les colonies, les hôpitaux psychiatriques, les prisons et les cimetières. Des tropicales aux glaciales, des rocailleuses aux pluvieuses, les résilientes sont fascinantes à bâtir leurs souverainetés énergétique et alimentaire. Les criblées de trous ou de dettes, les filtrantes à la manière des hotspots de la Méditerranée, les lieux de mémoire comme à Gorée, ou de fête comme à Fire Island, les englouties et celles des milliardaires aussi, questionnent depuis des millénaires. Quelle serait la langue parlée par deux enfants s'ils étaient envoyés dès leur naissance, sur une île déserte, avec une nourrice muetteâ? A l'abri des regards, tout est prétexte à expériences et inventaires. Terre de vagues, de contrastes, des confins même pour celles collées au continent, île au trésor ou au sucre, échantillon ou exception, Rosanne Aries aborde toutes ces singularités qui les constituent et les rassemblent, malgré leur immense diversité.