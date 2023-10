Sauvage matérialité

Au début des années 2000, Jean-Christophe Béchet se lance dans l'expérimentation de la matière photographique. Né d'un intérêt pour l'accident dans l'image, ce plaisir a atteint son apogée dans une hybridation des techniques argentiques et numériques, dont ce livre collecte les résultats inventifs et saisissants. Depuis les photos voilées, amputées ou effacées des amorces de films que Jean-Christophe Béchet a commencé par rassembler, leur trouvant une qualité inattendue, jusqu'à ses tirages hybrides plus récents (à la fois argentiques et numériques), en passant par les diapositives et polaroids de sa série "Accidents" exposée aux Rencontres d'Arles en 2013, cet ouvrage revisite deux décennies d'expérimentation.