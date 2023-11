Tel Sherlock Holmes, Bruno Tognarelli, passionné de montagne et de grimpe, part à la recherche de Georges Nominé (1947-1972), étoile filante de l'alpinisme des années 1970. L'auteur nous entraine avec enthousiasme dans son enquête. Patient et téméraire, il cherche et retrouve un grand nombre des compagnons de course de Georges Nominé, plus de cinquante ans après sa disparition. A travers leurs souvenirs et leurs récits nous découvrons l'alpiniste exceptionnel que fut Georges "qui a su se donner les moyens, profiter d'un physique hors normes et d'un moral d'acier pour envisager des réalisations d'envergure, bousculer les codes de l'escalade de cette époque et devenir un précurseur de l'alpinisme moderne" . Au cours de cette lecture, nous faisons la connaissance de cet homme jeune et fougueux avec l'impression de le connaitre depuis toujours. L'ouvrage de Bruno Tognarelli s'adresse à tous les amoureux de la montagne, qu'ils soient "pro" , promeneurs, jeunes rêvant d'exploits pour lesquels cet écrit sera, peut-être, la découverte d'une vocation.