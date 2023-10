Bretons du monde !

On ne le dira jamais assez, mais le Breton est voyageur ! C'est bien connu, le Breton est voyageur et depuis fort longtemps ! A travers une trentaine d'histoires, certaines individuelles, d'autres collectives, cet ouvrage donne quelques clefs sur la folle histoire des Bretons autour du monde, des ports andalous du Moyen-Age aux Antilles, des collines de Bohême à l'Afrique, de Paris au Périgord, de New York à Hollywood, des Flandres à la Papouasie... Bref, on l'aura compris, on retrouve des Bretons un peu partout, sauf sur la Lune et sur Mars, mais ce n'est qu'une question de temps !