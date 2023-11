Friends, mes amours et cette chose terrible. Mémoires

"Salut, je m'appelle Matthew, mais vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m'appellent Matty. Et je devrais être mort". Ainsi commence le captivant récit du célèbre Matthew Perry, acteur qui incarna le légendaire Chandler de Friends. Au fil de ses souvenirs, il évoque ses ambitions de jeunesse et son rapport à la célébrité, ses addictions et sa guérison après un grave problème de santé qui lui fit frôler la mort. Mais avant les cures de désintoxication et les séjours à l'hôpital, il y a le Matthew de 5 ans qui voyagea de Montréal à Los Angeles, ballotté entre des parents séparés ; celui de 14 ans, star du tennis au Canada ; celui de 24 ans qui décrocha le rôle le plus convoité des Etats-Unis pour le pilote d'une série appelée à l'époque Friends Like Us... Il revient sur l'aventure que fut Friends, nous livrant des anecdotes sur ses camarades de tournage et d'autres stars croisées sur la route. Avec l'humour et l'honnêteté qu'on lui connaît, Matthew Perry se met à nu et nous offre des Mémoires inoubliables.