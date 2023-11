Les morts ne nous aiment plus

Ecrivain et psychanalyste, Paul est aussi un spécialiste du deuil, sujet de toutes ses conférences. Mais sa vie bascule quand sa femme se tue en voiture : il sombre alors dans un veuvage pathologique que rien ne semble pouvoir apaiser. Jusqu'au jour où il rencontre un énigmatique personnage qui prétend permettre aux inconsolés de dialoguer avec leurs disparus. Séduit par cette promesse, Paul tente l'aventure et retrouve son épouse mais, très vite, l'expérience impose ses limites... Revisitant le mythe d'Orphée, Philippe Grimbert interroge notre désir de maintenir le contact avec nos morts et pousse jusqu'à sa logique ultime ce que la recherche permet d'imaginer. L'auteur nous rappelle par la grâce de mots étincelants que la littérature console et peut donner un second souffle à ceux qui l'ont perdu. Le Figaro littéraire. Un dialogue fantastique et fantasmagorique, proche du Horla de Maupassant. Plaisir intact de renouer avec la plume subtile et précise de Grimbert. Avantages.