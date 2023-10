"Lorsque le bûcheron perd sa moufle dans la forêt hivernale, il ne faut pas longtemps pour que les animaux s'y installent à l'abri du froid. Tour à tour, la souris, la grenouille, l'écureuil, le lapin, le renard et même le gros ours prennent leurs aises dans la moufle douillette. Mais le vieil homme revient et retrouve sa moufle. Que se passe-t-il ensuite ? Un conte russe sans paroles, pour réinventer le récit à l'infini ! "