Le grand livre des monstres. 6 an(s)

"Tu as sûrement déjà entendu parler de la terrible Méduse aux cheveux de serpents des mythes grecs, ou de l'insaisissable monstre du loch Ness en Ecosse... Mais connais-tu l'existence du redoutable bakeneko japonais, le monstre-chat qui lance des boules de feu ? Du géant liéchi à la barbe verte des pays slaves ? Ou encore de l'amphisbène, un étrange dragon africain à deux têtes ? Ouvre vite ce livre pour découvrir les monstres les plus fascinants du monde et lire des légendes passionnantes à leur sujet. Qu'ils soient terrifiants, grincheux ou même timides, les monstres du monde entier n'auront plus de secrets pour toi ! "