Fragments de géographie heureuse

Sans doute inspirée par l'étrangeté de son nom, l'auteure a passé une grande partie de sa vie en voyage. Les textes qu'elle propose ici sont des fragments de ce qu'elle en a rapporté : moins des connaissances ou des certitudes que des souvenirs. Souvenirs de lieux dont elle tente de saisir encore la saveur, de quelques rencontres singulières ou drôles, de traces de l'histoire, de grandes traversées ou de chambres d'hôtel, de déserts et de villes. La variété du monde s'est donnée dans ces endroits différents, parfois étranges ou cocasses, parfois emprunts de nostalgie ou de souffrance, et ces espaces qui se sont déposés dans sa mémoire ont fini par y dessiner une sorte de géographie sensible.