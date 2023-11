La boîte à outils de la stratégie digitale. Référencement, conversion, fidélisation, 2e édition

Internet a révolutionné à la fois le parcours client et la stratégie des marques, offrant de nouveaux canaux et introduisant de nouvelles relations avec celles-ci. Désormais, le consommateur peut interagir via de nombreux appareils (mobile, ordinateur, tablette, bracelet connecté. .), aussi bien en ligne qu'hors ligne. On comprend bien que la stratégie digitale des entreprises - grandes marques, petites entreprises, start-up - s'est vraiment complexifiée, aussi bien en BtoC qu'en BtoB et BtoBtoC. Qu'il s'agisse d'acquisition, via les moteurs de recherche ou d'affiliation, de ciblage en temps réel, de fidélisation, les auteurs recensent tous les outils indispensables pour relever les défis du digital, qui sont autant d'opportunités pour les entreprises. Cette boîte à outils intègre tous les derniers développements digitaux : Web3 et IA.