Suis ton âme COLLECTOR. Un témoignage puissant sur l'au-delà

Quelle est votre mission de vie ? Quel contrat votre âme a-t-elle scellé avant de s'incarner ? Comment les épreuves vous révèlent-elles ? Virginie et Violette sont médiums et communiquent avec des êtres de lumière devenus leurs guides. Ils leur ont confié la mission de recueillir les témoignages de dix défunts sur leur parcours sur Terre. Réincarnation, liens karmiques, âmes soeurs, mission d'âme, signes et synchonicités, passage dans l'au-delà... A travers ces récits forts en émotions, les âmes défuntes nous livrent des enseignement riches de sens.