Wish, Asha et la bonne étoile. L'histoire du film

Toute l'histoire du film Disney : Wish dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Le royaume de Rosas est dirigé par le Roi Magnifico, un sorcier qui a le pouvoir d'exaucer les voeux. La jeune Asha veut devenir son apprentie pour réaliser les rêves de ceux qu'elle aime. Malheureusement, elle découvre que les intentions du roi ne sont pas honnêtes. Elle fait alors un voeu qui va bouleverser sa vie...