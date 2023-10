Soeurs / Sisters

"Vous ne pouvez laisser la peur vous empêcher de vivre votre vie" . Qui s'exprime ? "Julia et Gina Raddatz" . Laisser la peur prendre le dessus, sûrement pas. C'est avec cet exergue que s'ouvre le livre SÅurs, récit de voyage de type photoreportage publié sous la forme d'un portfolio. Son contenu, au fil des pages, dévide par centaines une succession d'autoportraits. Ceux, exclusivement, de deux jeunes femmes allemandes, Julia et Gina Raddatz, occupés de traverser à vélo les Etats-Unis d'Amérique en tous sens, plusieurs années durant. Julia est l'aînée, et Gina, de quelques années sa cadette. Leur aventure commence en 2008 et se continue jusqu'en 2015, sinon au-delà. Toujours en Amérique à l'heure où l'on écrit ces lignes, les deux sÅurs "migratrices" n'ont pas encore trouvé un point d'attache. Le mouvement dans l'espace, et dans l'espace américain plutôt qu'un autre, décidément, avec, réalisés à chaque étape de ce voyage, des selfies, un marquage, une trace visuelle.