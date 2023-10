L'art en joie. Esthétiques de l'humanité joyeuse

Ouvrage d'histoire de l'art illustré, consacré à la représentation artistique de la joie : la face souriante de l'art antique à aujourd'hui (art occidental et non-occidental)â ; les corps en fête, seuls ou en groupeâ ; les formes d'art participatif visant le bien-être et l'harmonieâ ; l'art caritatif dispensant le bienfait concret, dans l'esprit du care. Les différentes formes d'expression examinées sont le dessin, la peinture, les bannières, la sculpture, la photographie, l'art vidéo, les performances. La joie est, aussi, un enjeu politiqueâ : Arbeit macht Freude nazi, stratégies de l'entertainment, culture Feelgood, joie préfabriquée par les médias de divertissement et constituant un marchéâ- Ces "usages" spécifiques de la joie, qui la dénaturent, donnent lieu à un champ de représentation spécifique, aussi analysé et illustré dans l'ouvrage.