Les douze suspects de Noël

Une affaire classée, un nouveau crime : les mamies enquêtent. Marseille, janvier 1961. Alors qu'Annie Malian vit une idylle parfaite avec son fiancé, René, le jeune homme se suicide dans des circonstances pour le moins étranges... Quand, des décennies plus tard, Annie reçoit une vieille carte postale de son grand amour, ses doutes resurgissent. A quatre-vingt-quatre ans, on n'a plus le temps d'avoir des regrets. Elle fait donc appel à Rose Tassy, une excentrique retraitée et détective à ses heures perdues, pour résoudre cette ancienne affaire. Commence alors un périple à travers la France, d'une pittoresque bourgade de la baie de Somme à la scintillante Côte d'Azur, avec escale à Paris. En pleines fêtes de fin d'année, les deux mamies n'ont pas peur de poser les questions qui fâchent. Leur liste de suspects s'étoffe. Un puissant magnat monégasque ? Un gangster à la retraite qui élève des poules ? Les meurtriers potentiels sont nombreux, et nos deux enquêtrices vont déterrer au passage bien d'autres mystères... Ce Noël, Annie aura-t-elle en cadeau les réponses tant espérées ? A propos de l'autrice Lorsqu'Ana T. Drew n'est pas en train d'écrire, vous la trouverez peut-être en train de concocter des cookies - c'est d'ailleurs durant un atelier de pâtisserie qu'est né le personnage des Enquêtes de Julie et la série de meurtres dont est victime la petite ville provençale de Beldoc. Elle vit à Paris, mais son coeur est en Provence.