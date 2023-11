Cathares 1244

1216. Les mouvements hérétiques émergent dans toute l'Europe. Symbole de la résistance à l'Eglise romaine, la dissidence cathare a rallié la noblesse occitane jusqu'à menacer l'autorité du pape et entraîner la première croisade en terre chrétienne. Après sept années d'une guerre meurtrière, les survivants de l'ordre ont rejoint la clandestinité pour échapper aux rafles organisées par le nouveau comte de Toulouse, Simon de Montfort. Le sort des Parfaits, derniers héritiers des apôtres, tient désormais au secours du peuple et à l'espoir d'une possible insurrection...