La Saga de la nuit Tome 2 : Le Sang du cosmos

Un space opera épique relatant le conflit titanesque de plusieurs civilisations galactiques contre des forces ténébreuses ravageant la vie, une obscure puissance cosmique qui s'est infiltré dans les interstices de l'empire interstellaire humain... Les humains et les Ildirans, que les Shana Rei et leurs alliés robots ont failli exterminer, cherchent désespérément un moyen de combattre le nuage noir d'antimatière de ces sombres entités. Après les avoir aidés, les mystérieux Jardiniers extraterrestres dévoilent quelques-unes de leurs intentions. Un deuxième front s'ouvre dans cette guerre galactique. Croyant avoir trouvé un moyen d'arrêter leurs redoutables ennemis, les scientifiques de la Confédération teste une nouvelle arme, mais c'est un échec cuisant, qui semble précipiter la perte des humains et de leurs alliés. " Anderson a encore frappé un grand coup". Booklist