L'art moderne en indochine. L'ÉCOLE DES BEAUX-ARTS D'INDOCHINE (1925-1945)

A l'aube du centenaire de la création de l'Ecole des beaux-arts de l'Indochine (1924-2024), j'ai souhaité rendre hommage au talent de ses élèves, artistes longtemps oubliés et méconnus. Je me suis plongée dans des archives et me suis appliquée à retracer avec un oeil nouveau, celui d'un expert en art moderne asiatique, ce pan d'histoire de l'art qui a été totalement négligé pendant plus de cinquante ans. De nombreuses zones d'ombre masquaient jusqu'à aujourd'hui la richesse et l'importance artistique de la période 1925-1945 en Indochine ; j'espère que l'éclairage apporté par ce livre permettra de rendre à chacun les honneurs qu'il mérite.