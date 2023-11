Wish, Asha et la Bonne étoile. L'histoire du film

Les meilleurs moments du film Wish, Asha et la Bonne Etoile, dans une histoire illustrée à lire en 15 minutes, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Un texte court accompagné de grandes images riches, dynamiques et colorées. Dès 3 ans. L'histoire : Le Roi Magnifico est capable d'exaucer les voeux. Asha, une jeune habitante du Royaume de Rosas, aimerait devenir son apprentie. C'est là qu'elle apprend que le souverain n'est pas celui qu'il prétend ! Un soir, désemparée, Asha implore le ciel étoilé... C'est alors qu'apparaît Star, une boule d'énergie dorée !