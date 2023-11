Jusqu'au dernier battement de ton coeur

"Il connaissait par coeur ces eaux troubles dans lesquelles il avait navigué. Elles étaient envahies de voitures, d'un pare-brise en mille morceaux. ". . Deux ans après l'accident de voiture qui lui a arraché ses amis et son frère aîné, Even endure une existence solitaire. Il a l'impression d'étouffer à chaque nouveau pas dans les couloirs bondés de son lycée et se sent cerné par les regards de haine et les insultes. En réponse à cette colère, il n'a d'autre choix que d'attendre. Attendre que les jours passent, que la réalité reprenne un sens, que la lumière revienne dans sa vie. Lorsqu'elle se montre, un beau jour d'automne, il ne la remarque pas tout de suite. Pourtant, Lucas, cet élève bruyant et lumineux, gravite autour de lui depuis l'enfance. Even ne lui a jamais prêté attention, jusqu'à ce jour où, forcé de lui donner des cours particuliers, leurs mondes entrent en colision. Et s'il y avait encore de l'espoir ? #MM #NewAdult #SecondeChance