La Légende de la Rose de Noël

Noël approche. La neige recouvre le sud de la Suède. Qu'est-ce qui peut bien pousser l'abbé Hans à braver le froid et l'ombre épaisse des forêts de Goïnge pour s'aventurer là-haut, dans le nord-est de la Scanie, et gagner le repaire d'un terrible brigand ? Le vieil homme aime Dieu et chérit ici-bas son petit jardin, à l'abri des murs du couvent d'Oved. Une vraie splendeur. Il faut le voir, l'été venu, paré de couleurs éclatantes. Quand, défiant l'interdiction des moines, la femme du brigand y pénètre, elle tombe sous son charme mais assure à Hans qu'on peut voir un jardin plus beau encore, quand le vent d'hiver cingle les grands pins de Goïnge. Un jardin fabuleux qui fleurit chaque année, la nuit de Noël, dans la forêt transfigurée. Mensonge ou miracle ? L'abbé Hans décide d'aller voir par lui-même... La suédoise Selma Lagerlöf (1858-1940), première femme à obtenir le prix Nobel de littérature en 1909 a conquis des générations de lecteurs avec son Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède. Elle nous offre avec sa Légende de la Rose de Noël, ici illustrée et assortie d'une notice sur l'hellébore, un merveilleux cadeau.