Comprendre l'économie à travers ses grandes controverses. 50 fiches

Composé de 50 fiches, cet ouvrage a pour ambition d'aider aussi bien les étudiants de premier cycle dans l'enseignement supérieur en économie, les candidats aux concours comportant une épreuve de culture générale que le grand publicà enfin comprendre l'économie. Grâce à une première partie qui rassemble les grands repères (notions, auteurs, principes...)à connaître, le lecteur pourra ensuite appréhender et comprendre les grands enjeux, problématiques et politiques qui se posent aujourd'hui et demain dans le domaine économique. Chaque fiche est ainsi structurée : - une introduction synthétise en quelques mots les grands enjeux et notions qui vont ensuite être abordés dans la fiche ; - chaque fiche se termine par un encadré comportant des définitions, un point sur une question qui fait l'actualité... ; - certaines fiches sont agrémentées de schémas afin de permettre au lecteur de mieux visualiser et comprendre.