Outils mathématiques pour l'économie : Prérequis pour la licence. Cours, exercices corrigés et applications économiques

Cet ouvrage propose de revoir les bases mathématiques nécessaires pour réaliser des problèmes appliqués en Licence de Sciences Economiques et de Gestion. Il propose plusieurs niveaux de lectures et les activités des chapitres sont découpées pour respecter les quatre grands piliers de l'apprentissage : - Des rappels historiques présentent l'importante de la notion étudiée pour retenir l'attention. - L'application immédiate permet l'engagement actif. - L'application économique procure a` l'apprenant un retour d'apprentissage. - Les exercices corrigés qui finissent le chapitre valident la consolidation des acquis pour que s'effectue l'étape d'automatisation de l'application d'une notion mathématique. Il a éte ? conçu pour les étudiants commençant des études de Sciences Economiques et de Gestion en Licence ou en Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE), filière Economique et Commerciale voie Générale (ECG).