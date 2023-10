Rubine T15. Midway

John Westwood, un ancien truand de Chicago quitte la prison de Camp Carson dans le Colorado. L'homme assagi retrouve la liberté. Son rival, Charley Younger qui a mis la main sur l'empire de Westwood envoie une équipe de tueurs pour clore définitivement le chapitre. Mais un singulier chauffeur de taxi planté à la sortie de prison vient mettre à mal le scénario mortel planifié en cueillant John et en le faisant disparaître. Les choses dégénèrent au point que Rubine et Shirley se trouvent chargées de l'affaire. Rubine revenue de vacances débarque au commissariat où l'attend Kavanach, la nouvelle patronne, toute en angles droits, qui ne compte pas accorder le moindre passe-droit aux femmes de son département. Il faudra pourtant à Rubine franchir un océan et parcourir l'Italie pour découvrir les mystères de Midway.