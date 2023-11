La Traversée du Grand Nord

Qu'est-ce qu'une aurore boréale ? De quoi se nourrit l'ours polaire ? Comment se forme la banquise ? Qui habite au Groenland ? Comment l'humain s'adapte-t-il à ces températures glaciales ? Les immensités du Grand Nord, lointaines et mystérieuses, fascinent depuis toujours les enfants, soulevant bien des questions et des interrogations. Ses paysages à couper le souffle semblent receler mille secrets et légendes qui ont façonné leurs imaginaires, du royaume du père Noël à la construction d'igloos. Page après page, ce bel album documentaire - qui fait la place belle aux illustrations - distille des informations passionnantes sur la faune, la flore, la géographie, le climat, les cultures autochtones, l'écosystème et l'incroyable biodiversité de ces régions. Des forêts interminables aux fjords norvégiens, un beau livre pour s'aventurer au coeur du Grand Nord.