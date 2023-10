La maison japonaise depuis 1945

Associant créativité et tradition, les maisons d'architecte construites au Japon depuis 1945 sont parmi les plus insolites et les plus fascinantes au monde. Soumis après-guerre à de strictes contraintes légales et spatiales, les architectes nippons n'ont en effet pas eu d'autre choix, pour répondre aux exigences du mode d'habiter japonais, que d'explorer et d'expérimenter des solutions extrêmes. Le résultat est cette architecture unique, déroutante et inspirante signée de nombreux architectes comme Tadao Ando, Kenzo Tange, Shigeru Ban ou Kengo Kuma, dont l'audace moderne, si ce n'est futuriste, est portée par une culture millénaire. Dans cette galerie d'une centaine de portraits d'habitations, il n'est toutefois pas seulement question d'architecture. De maison Ciel en maison Escalier, de Hutte d'argent en maison Pluie/Soleil, se donnent également à lire quatre-vingts ans de l'histoire d'un pays qui, tant de fois, fut mis au défi de se reconstruire.