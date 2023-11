De si mignons ogrillons

Ces ogrillons ont l'air si gentils, si polis, si serviables... mais tourne ces grands flaps et tu verras ce qu'il en est en réalité ! Grâce à un système simple et efficace de pages découpées, les images se transforment et nos ogrillons montrent leur vrai visage. Parce qu'il n'est pas toujours pas facile d'être ce qu'on attend de vous : poli, gentil et sage, et qu'un peu de transgression entre les pages est salvateur, suivez les aventures de ces deux affr... euh... mignons ogrillons et découvrez de quelle adorable manière ils vont accueillir le nouveau venu dans la maison ! Un album savoureux qui devrait faire rire les petits et, grâce à son texte court et simple et à ses grands flaps à soulever, leur permettre d'être acteurs de leur lecture. Un futur incontournable de toutes les bibliothèques d'enfants !