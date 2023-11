Jean dit. 111 poèmes pour Ti Jean Kérouac

111 poèmes pour "Ti Jean Kérouac", suivis d'une lettre de Dany Laferrière. Cette suite de poèmes écrite durant le mois de janvier 2021, à l'aube du 100e anniversaire de naissance de Jack Kérouac, fait le pari de se réapproprier l'oralité de la langue québécoise en dialoguant avec un écrivain qui a toujours été déchiré entre deux langues : celle de sa mère et celle de son pays. C'est en allant chercher un colis dans une maison construite sur la frontière canado-américaine que l'auteur a eu ce satori, cette illumination : "écrire est un jeu d'enfant". Et au bout de la route, en rentrant à la maison, ouvrir la lettre d'un vieil ami qui a bien compris le but du voyage : retrouver son chemin.