LE BÉBÉ DU CLUB DES CHATS

Choupi, Plume et Nounours ont la joie de vous faire part d'un heureux événement : un beau bébé de 4 kilos et 51 centimètres. Avec un nouveau-né débarqué de nulle part dans la maison, c'est tout le quotidien de nos félidés et Marie qui est chamboulé. Déjà que la vie n'était pas triste, là c'est un ouragan de bêtises qui se dirige droit sur le village du Club des Chats ! En plus de devoir penser aux croquettes, il va falloir désormais aussi préparer des biberons, cuisiner des purées de légumes et changer des couches ! Si bébé Paul a tout à apprendre de la vie, ce ne sont pas ses piètres mentors de chats qui vont lui montrer le bon exemple. Il ne faudra pas s'étonner si Paul se fait les griffes sur le canapé et ne fait pas caca au pot mais dans la litière. Avec ce 4e tome du CLUB DES CHATS, qui aurait tout aussi bien pu s'intituler "3 chats et un couffin" , Yoon-sun Park introduit un nouveau membre dans sa folle série. L'arrivée d'un bébé dans la vraie vie de l'autrice a inspiré plein de nouvelles situations à la fois cocasses et attendrissantes. Si avant on craquait pour ces matous foufous, là on fond pour ce bébé choubidou à qui on passe absolument tout. Et dire que certains s'imaginent que chats et bébés ne font pas bon ménage !