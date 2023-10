Bonnes nouvelles. 2023

Les cinq romans courts de ce recueil font voyager le lecteur sur une moitié de la planète, dans un monde qui peut encore surprendre. Du plus profond de la Transylvanie, juste sortie de l'emprise soviétique jusqu'à Canton, en passant par Angkor au Cambodge, encore meurtri par les Khmers rouges, la Thaïlande et Chypre - deux paradis de rêve pour bien des occidentaux - chaque histoire à rebondissements se peuple de personnages pittoresques et de situations romanesques. Le regard incisif de l'auteur se tempère d'humour et d'humanité, ajoutant aux intrigues des saveurs exotiques.