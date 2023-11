La femme de l'écrivain 

L'écrivain Col Ravieri a disparu et sa compagne est entendue par la police. Et si c'était l'occasion pour elle de raconter enfin l'histoire du faiseur d'histoires Col Ravieri alias Loïc Ravier, personnage désabusé et idéaliste ? Sa femme passe à la narration et raconte par la même sa propre vie, elle qui n'a toujours été après tout qu'en dehors des histoires de Loïc... Et si elle détenait les clés de sa disparition ?