Holyland - Tome 4

Yuu Kamishiro s'entraîne, s'endurcit, poursuit son chemin sur la voie du guerrier. Mais au-delà de ses espoirs, la réalité va se rappeler à lui. Tout acte porte son lot de conséquences, et son apparition dans les rues a bouleversé des équilibres de forces complexes. Au chevet de son ami, massacré par les bandes pour avoir voulu se ranger à ses côtés, Yuu prend conscience qu'il a déclenché une guerre, que la justice n'a rien à voir dans tout cela, que seule la loi du plus fort prévaut dans la rue. Face à cette réalité, Yuu bascule dans le côté obscur. Ce n'est désormais plus la justice qui le guide, mais la vengeance. L'auteur de Berserk et de Genesis donne avec ce titre de combat urbain son chef-d'oeuvre, plébiscité par la communauté Furyo.