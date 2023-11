Anthologie Sirennes

A l'occasion du festival Sirennes sur les cultures de l'imaginaire à l'Université Rennes 2, collégiens et lycéens se sont réunis lors d'un concours pour quelques récits fictifs autour de nos futurs. A quoi ressemblerait votre utopie ? Et si l'incendie de Rennes de 1727 n'avait pas eu lieu ? Entre utopie et uchronie, ces jeunes plumes en devenir vous confient leur vision du monde, de l'avenir, les futurs qu'ils imaginent, avec une même volonté : contribuer aux changements écologiques à venir. Cette anthologie regroupe ainsi les 3 premiers prix collégiens du concours organisé par Sirennes, les trois premiers prix lycéens, trois mentions honorables qui ont su retenir l'attention des jurés, mais aussi deux nouvelles écrites par Katia Lanero Zamora et Hélène Le Noir, et enfin un textes et des cartes de Laurent Gontier, tous trois participant au festival Sirennes.