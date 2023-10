Sin City collector T3

"PAR L'IMAGE ET PAR LE VERBE... CHAQUE EPISODE DE SIN CITY EST UN RAPPEL EPOUSTOUFLANT AUX FANS ET AUX CREATEURS QUE L'ACTION ET LE DRAME EN BANDE DESSINEE N'APPARTIENNENT PAS SEULEMENT AUX GARS QUI ROULENT DES MECANIQUES DANS LEURS CALECONS BARIOLES". THE NEW YORK TIMES Les femmes dangereuses de la vieille ville ont sauvé Dwight plus de fois qu'il ne peut les compter. Ce soir, elles sont en danger... Et il fera tout ce qu'il faut pour leur apporter la paix et maintenir le statu quo. Même si ça veut dire tuer un paquet de monde.