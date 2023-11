Mes labyrinthes - Une place pour l'autisme. Une place pour l'autisme

"Ce qui me pousse à parler, à crier ? Peut-être le scandale de ces mots qui résistent et se dérobent - le sentiment aigu d'un piège, d'une toile d'araignée qui se resserre, quoi que je dise et fasse lorsque j'en parle. Des noms, il en existe trop : fêlés, geeks, malpolis, weirdos. Ils sont nombreux et ce ne sont pas les bons. Ils ont été faits pour d'autres et m'échappent, même pour dire la colère. Ou la peine, l'incompréhen¬sion, la révolte". Loin des clichés, Florian Forestier décrit l'autisme comme une ex¬périence sensible, une vibration du corps. Au contrôle individuel fin, l'autisme oppose ses aspérités.