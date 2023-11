Souvenirs de Jaap de Boer. Belles et Chromes

Ce magnifique ouvrage de Jaap de BOER vous transporte à une époque où il faisait bon vivre, où l'essence ne valait rien, où les femmes avaient le droit de porter des mini jupes et des fleurs dans les cheveux, où les voitures ne se ressemblaient pas toutes et avaient une histoire ! C'est un voyage de souvenirs à travers ces illustrations et ces nouvelles qui sont les souvenirs de jeunesse de l'auteur. En route pour une croisière de souvenirs ! Bruno Bouteville dit Jaap de Boer, est un auteur français connu pour son dessin semi-réaliste de très belle facture avec ses magnifiques aquarelles. Spécialiste du dessin féminin et automobiles, il vous présente ici un magnifique ouvrage chez Idées Plus éditions.