Shut Hell T06

Yurul et Sudô finissent par trouver un moyen de fuir la région sous contrôle mongol pour rejoindre le royaume Jin. Mais les frontières ne sont en aucun cas un obstacle pour les Mongols. Tandis qu'ils se rapprochent dangereusement, Jilgis, le général des armées jins, essaie aussi de s'emparer du très convoité Gyokuondô qui représente pour lui un atout majeur dans la future guerre qui l'opposera aux Mongols. Encerclé de toute part, le groupe va connaître une grande perte. Yu Ito, l'autrice d'Ookami Rise, est de retour dans le catalogue Panini Manga avec sa première longue série Shut Hell (meilleur espoir du 16ème prix culturel Osamu Tezuka) qui s'est achevée au Japon en 2017. Dans ce manga doté d'un contexte historique original, Yu Itô mêle habilement action et fantastique pour livrer un propos universel sur l'importance de préserver la culture et l'héritage de tous les peuples.