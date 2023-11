En toute bonne foi. Le catholicisme et son avenir

Le cardinal Muller, ancien préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, est réputé tout autant pour sa parole libre que sa profonde fidélité à l'Eglise et à son pape. Il a accepté de se livrer sans fard dans un long entretien avec le vaticaniste Franca Giansoldati. Le résultat est un bilan passionnant et profondément réaliste de ce témoin de premier plan pour comprendre la situation au Vatican comme les grandes perspectives d'avenir de l'Eglise. En effet, les qualités reconnues de théologien du cardinal lui permettent une analyse lucide et pénétrante des évènements marquants pour l'Eglise aujourd'hui : que ce soient les caractéristiques du pontificat du pape François, les impacts du renoncement de Benoît XVI, ce qu'on peut attendre du prochain pape, mais aussi notre relation à l'intelligence artificielle, l'avenir de l'Eglise chinoise, le rôle de l'Eglise face aux puissances d'argent et l'inégalité de répartition des richesses... Autant de sujets passionnants sur lesquels le cardinal Muller apporte un avis éclairé. Archevêque et cardinal allemand, Gerhard Muller a été préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la plus haute autorité doctrinale de l'Eglise.