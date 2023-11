La Voie du Psychonaute Vol 1. Encyclopedie des voyages interieurs

Grof, l'un des pères de la psychothérapie assistée par les psychédéliques, son praticien le plus expérimenté, et excellent candidat à un prix Nobel de médecine, a dévoilé un nouveau paradigme radical dans l'exploration de soi et la guérison. Les vastes connaissances renfermées dans cet ouvrage seront à n'en pas douter une ressource inestimable et précieuse pour tous les chercheurs sérieux.