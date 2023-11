Adama. Israël, hier et aujourd'hui

Dans ce nouveau livre d'actualité, l'auteur raconte sa propre histoire sans complaisance ni langue de bois. Durant ma longue carrière diplomatique et universitaire, j'ai eu le privilège d'écrire avec l'oeil d'un journaliste dont l'honnêteté intellectuelle est omniprésente, demeure une priorité absolue. J'ai choisi Adama pour le titre de ce nouvel ouvrage, car ce mot magique signifie en hébreu : Terre, dont la racine est Adam (homme) mais aussi Dam (sang), au pluriel Damim qui veut dire également : argent... Contrairement à certains préjugés et des idées reçues, le conflit entre Israël et les Arabes n'est pas uniquement sur des territoires, sur une terre disputée, revendiquée avec force par chaque partie. Ce conflit est compliqué et permanent, car se sont greffés de manière flagrante des considérations religieuses, politiques et stratégiques poussées au paroxysme de la violence sous ses diverses formes : guerre totale, guerre de religion, guerre d'usure et terrorisme, antisémitisme, antisionisme, réécriture de l'Histoire, désinformation et boycottage ; des événements qui ont marqué l'Histoire contemporaine. L'auteur raconte le conflit comme grand reporter, témoin et souvent acteur. Il a vécu depuis son enfance dans cette région meurtrière mais a également vu l'évolution extraordinaire et miraculeuse de la renaissance d'un peuple et d'une langue. Le rêve et la réalité se confondent avec tous les paradoxes. La réussite d'une société d'immigrants venus des quatre coins du monde mais aussi ses problèmes d'identité, sa coexistence avec les minorités, un pays déchiré aujourd'hui entre la droite et la gauche, laïcs et religieux. Dans un esprit pédagogique, il présente avec clarté toutes les données, un dossier complet, précieux et indispensable pour le spécialiste comme pour le grand public