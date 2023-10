Un chef dans ma cuisine

Découvez les merveilles de la cuisine méditerranéenne Direction la Provence, où les parfums du thym et du romarin se mêlent aux arômes de l'huile d'olive, des tomates et des poissons. Marmiton invite Gérald Passedat, l'emblématique chef de Marseille, pour un voyage culinaire exceptionnel : 60 recettes faciles et créatives, qui mettront du soleil dans vos assiettes. Dans cet ouvrage, il dévoile ses secrets de chef triplement étoilé pour sublimer la cuisine du quotidien. Des produits de la mer aux légumes gorgés de soleil, de l'incontournable ratatouille à la traditionnelle soupe au pistou, chaque page est une invitation à la découverte de saveurs uniques.