Corps et langage

Cet ouvrage n'étudie pas "le langage corporel" comme un système sémiotique classifiant artificiellement des états d'âme et d'esprit comme l'intelligence artificielle a tendance à le faire. Il est composé par des approches scientifiques de spécialistes (pédopsychiatres, psychologues, psychanalystes, sociologues, sémioticiens-linguistes, orthophonistes-chercheurs) qui étudient la communication sensorielle du foetus avec son environnement, celle des enfants et des adolescents, et celle qui se déroule dans chaque moment de la vie des adultes. Cette sensorialité corporelle participe à la vie psychique consciente et inconsciente en se tissant variablement aux signes du langage ; sa réduction à un "langage corporel" est une artificialité.