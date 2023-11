Ca y est, le frigo de Thomas est rempli, le dernier carton déballé... C'est officiel : Elise est devenue une "mère à la retraite" , son fils étant désormais installé à la capitale, et sa fille en Angleterre depuis quelques années. Elle rentre chez elle, à Bordeaux, les bras légers mais le coeur enserré du poids des souvenirs. Que faire de sa vie quand celle-ci a été exclusivement consacrée à ses enfants ? Lili n'est enceinte que depuis sept mois lorsque son accouchement est déclenché. A peine son conjoint a-t-il le temps de la rejoindre qu'une petite humaine toute fragile pointe le bout de son nez. Lili doit donc apprendre le magnifique métier de mère sans certitudes sur l'avenir de son enfant. Dans la maternité, elle croise d'autres parents, d'autres souffrances, d'autres espoirs et découvre qu'avoir un enfant est parfois une aventure bien plus périlleuse qu'on ne le pense... Récits croisés d'une jeune maman en devenir et d'une autre fraichement "mise à la retraite" , Les Moments doux évoque tous ces instants forts qui font une existence. Au rythme des mutations vécues par ces deux femmes se dessine, avec espièglerie et tendresse, la fresque d'une vie heureuse par-delà les soubresauts de l'existence. Toute l'émotion et l'humour du best-seller de Virginie Grimaldi, Et que ne durent que les moments doux, se retrouvent intacts dans cette adaptation fidèle au livre, et en même temps totalement appropriée par les auteurs...