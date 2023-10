Ascenseur pour les fachos

MACRON ET L'EXTREME DROITE DU REMPART AU BOULEVARD En 2017, Emmanuel Macron a été élu président de la République française grâce aux voix de millions d'électeurs qui ont voté pour lui parce que c'était le seul moyen d'empêcher la victoire de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national. Le nouveau chef de l'Etat français avait alors déclaré que cette victoire l'" engageait ". Cinq ans plus tard, après sa réélection : il a une nouvelle fois promis de " faire barrage aux idées de l'extrême droite ". Mais depuis le début de son règne, il n'a cessé, au contraire, de favoriser la progression de la droite nationaliste et xénophobe. Ce président qui a érigé le mensonge en mode de gouvernement avait promis de construire un rempart contre le pire : il lui aura finalement ouvert un boulevard.