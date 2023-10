Kaïros. Paroles et signes

Caractérisée par la spontanéité qui ignore le déroulement logique des choses, par la rupture de rythme et la surprise des discontinuités, la vision poétique est heureusement complétée par les illustrations graphiques d'une fraîcheur inattendue. Par sa nature énigmatique et fuyante qui déjoue les efforts d'interprétation, ce livre se situe au-delà de la continuité, car le kaïros met fin à l'ordinaire pour transformer notre existence et notre histoire en extraordinaires. A la fois un texte à lire et un texte à voir, l'approche proposée ici stimule la réflexion par la façon dont les paroles et les signes se construisent mutuellement pour tisser un système de mémoire où la narration visuelle ajoute une couche supplémentaire, obligeant le lecteur à s'arrêter non seulement avec l'histoire en cours, mais avec l'art en soi.