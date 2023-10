Images sur l’Afrique, images d’Afrique

Safaris, baobabs, tam-tam, artisanat d'art, exploitation des ressources naturelles, fièvres hémorragiques, sous-développement, corruption, nouvelles technologies, indépendances, créativité... , les images véhiculées sur l'Afrique sont foisonnantes et relèvent de registres aussi clivés, imaginés, élaborés par des regards extérieurs au continent que remaniés par ses habitants, ignorés ou combattus par les producteurs d'images issus de l'Afrique et de ses diasporas. Cet ouvrage propose une réflexion sur les multiples tensions contenues dans les images lorsqu'elles sont produites sur l'Afrique et en Afrique. Grâce à une approche inter-transdisciplinaire empruntée par des chercheurs en sciences sociales et en arts, sont révélées les complexités de la construction de ces images aux frontières de l'intime, de l'art et du politique. Il y a matière à penser l'image en tant que réceptacle productif des histoires nationales et ethniques au coeur des projections individuelles de soi et des autres afin de progresser dans la compréhension des soubassements du vivre-ensemble dans les sociétés africaines contemporaines.