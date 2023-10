Générativités. La responsabilité d'être filles et fils

"En relisant les dernières années de ma vie, il me semble que la caractéristique qui mieux les résume correspond justement à une constante générative : surprenante, enthousiasmante, fracassante, pénible, déroutante, imprévisible et, à l'occasion, douloureuse. De même pour mon travail, que je ne distingue presque pas de mon existence tout court, pour des raisons notoires à chaque sociologue qui vit ce qu'il/elle étudie ou qui étudie ce qu'il/elle vit". Par ces mots, l'autrice de cet essai dévoile l'esprit de sa démarche, où la recherche sociologique se laisse contaminer par la vie, sans pour autant perdre sa rigueur, mais en ouvrant grand la porte au quotidien d'une femme, qui est à la fois fille, mère, intellectuelle, activiste et exploratrice curieuse de la dimension du "moi" et du "nous" . Ainsi, à travers les récits d'hommes et de femmes croisés sur son chemin, elle nous offre des témoignages permettant de saisir les multiples expressions du rapport intergénérationnel, mais surtout la charge de responsabilité qui le caractérise.