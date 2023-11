Une pépite venue de Belgique : Plus crazy crime que cosy crime, d'une drôlerie irrésistible ! Tout frais élu à la mairie, Oliver Larnac nomme à la tête de la 10e division de police son vieil ami et complice Jack Lescrot, qui n'a pourtant vraiment rien d'un flic. Sur place, Jack découvre une situation calamiteuse : l'équipe ne compte plus que trois enquêteurs un peu brascassés et assez tire-au-flanc, heureusement secondés par Prosper, un formidable cochon renifleur de faux billets. On surnomme désormais cette division la brigade des buses. La mission de Jack est double : rétablir la réputation de la brigade et accessoirement rester en vie. Car, il le découvre bien vite, ses prédécesseurs ont subi un sort peu réjouissant...